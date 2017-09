Esta es la tierna felicitación que Alessandra Rosaldo le hizo a Aislinn Derbez

#Repost @mauochmann (@get_repost) ・・・ Hace 13 años viví una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Y hoy nuevamente se me llena el corazón al volver a vivir esta hermosa experiencia con la mujer que amo! Está siendo un viaje muy especial en nuestras vidas, y como no se podrá ocultar más porque el bebe está creciendo rapidísimo, quisimos que lo supieran por nosotros primero. Es algo muy íntimo y especial que queremos disfrutar en familia. Gracias por su respeto y buena vibra a nuestros amigos, familia y a todos los que los que nos siguen! Te amo @aislinnderbez 😘 (No quisimos dar ninguna exclusiva y preferimos usar este medio para compartir detalles futuros.) Gracias por su comprensión 😉 . . . . . Por fiiiiiiiiiiiin podemos gritar a los cuatro vientos la inmensa felicidad que sentimos de saber que crecerá la familia 👼🏻 Aitana va a ser tía, Eugenio va a ser abuelo y yo seré …🤔🤔🤔 Abuelastra? Abuela? Lo que sea, profundamenteeeeeee FELIZ de tenerlos cerca. Toda la luz y todas las bendiciones del Universo para ustedes @mauochmann @aislinnderbez #Lorenza y #babyontheway ✨✨✨✨✨🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼 Serán los mejores padres del mundooooooo!!! Los amo con todo mi corazón ❤️❤️❤️❤️❤️ Dios los bendiga siempre 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

A post shared by ALESSANDRA ROSALDO (@alexrosaldo) on Sep 6, 2017 at 10:00am PDT