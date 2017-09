La esposa de Chester Bennington compartió una foto inédita de antes de su muerte

El pasado mes de julio, Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, acaparó los titulares debido a que se suicidó en una de las habitaciones de su casa. El reporte afirmó que se trató de una muerte por asfixia por un cinturón, además de que se encontró una botella con restos del alcohol, que indicaron que el cantante seguía atormentado por sus adicciones.

La noticia sorprendió a su familia, compañeros y fans ya que se sabía que tenía muchos proyectos y ambiciones para el futuro.

Días antes de que Chester Bennington se suicidara, había pasado tiempo con su familia en una playa. Era un día soleado y todo parecía un día familiar memorable. Por ello, Talinda Bennington, su viuda, compartió una foto en las redes sociales, acompañada de un contundente mensaje sobre lo maldita que puede ser la depresión.

This was days b4 my husband took his own life.Suicidal thoughts were there,but you'd. Never kmow. #fuckdepression pic.twitter.com/2IPXxXJxmT

— Talinda Bennington (@TalindaB) September 7, 2017