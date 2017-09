El emotivo mensaje de Chayanne para los afectados del huracán Irma Chayanne se vio consternado frente a la intensidad del meteoro y alentó a sus seguidores a protegerse

El huracán Irma impactó con fuerza las islas del Caribe y en pocas horas ha aumentado su intensidad a categoría 5. Mientras tanto, el estado de Florida, en Estados Unidos, ya se declaró en emergencia para prever su entrada este fin de semana.

Según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC), Irma ya se encuentra entre los cinco huracanes más poderosos de los últimos 80 años que azota en el Atlántico.

Muchos famosos se han manifestado a favor de los afectados, como el cantante puertorriqueño Chayanne, quien envió un mensaje de aliento y de precaución a sus compatriotas y seguidores del Caribe, ante el paso de Irma.

"Cuídense mucho no dejen de seguir las indicaciones de la cruz roja. No duden en ayudar a sus vecinos si lo necesitan. Es momento de unión. Que Dios los bendiga!"

El boricua también agregó que todos deben mantenerse a salvo y no perder la cordura ni ser imprudentes ante el meteoro. "No den las cosas por hecho, es muy fuerte. Si Dios quiere no va a pasar nada, pero que tenemos que estar enfocados. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho por favor"

Las recomendaciones ante este tipo de desastres naturales son: