Kit Harrington ayuda a una Spice Girl a convertirse en un personaje de 'Game of Thrones'

La fiebre Game of Thrones parece no detenerse y a pesar de que los fans deben esperar más de un año para el estreno de la siguiente temporada, los actores como Kit Harrington mantienen la llama de Jon Snow encendida.

Eso sí, esta vez lo hizo acompañado de otra mujer que no es Daenerys, sino ¡una de las Spice Girls!

A través de un video, pudimos ver a 'Jon' acompañado de nada más y nada menos que Geri Halliwell (alias Ginger Spice), durante el Gran Prix de Monza, Italia.

De manera inesperada, Harington intenta enseñarle a la ex Spice Girl cómo hacer la mejor interpretación de Ygritte y aquella famosa línea en GOT que se volvió un ícono para los fanáticos de la serie.

"You know nothing Jon Snow!".