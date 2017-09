¿Khloé Kardashian es o no hija de Robert Kardashian? Esto es lo que sabemos La socialité ha luchado contra este rumor durante años

Desde hace años ha circulado el rumor de que Robert Kardashian no es el verdadero padre de Khloé Kardashian. Incluso se ha dicho que la celebridad es realmente hija de O.J. Simpson, un exjugador de fútbol americano. Pero, ¿cuáles son los hechos?

En el nuevo libro 'The Kardashians: An American Dram', Jerry Oppenheimer explica que Khloé comenzó a cuestionar a su mamá, Kris Jenner, sobre si Robert es o no su padre desde que se dio cuenta de que era más alta y de tez más blanca que el de sus hermanas Kourtney y Kim.

Cuando Khloé tuvo la edad suficiente, la gente en el círculo de las Kardashian comenzó a notar lo diferente que se ve realmente y comenzó con las preguntas. Kris alejó las suspicacias diciendo que Khloé se parecía a su bisabuela materna Lou Ethel Fairbanks. Y el amigo de Robert, Joni Migdal, recordó cómo él eliminaba sus sospechas y afirmaba que Khloé se parecía a su madre, Helen, que era de Armenia, pero no tenía rasgos armenios”, reporta Celebuzz.

Robert sí dudaba de su paternidad

Por su parte, Kenn Gulliksen, pastor y mejor amigo de Robert, dijo que el empresario siempre le afirmó a todo el mundo que Khloé era su hija, aún cuando sí tenía la sospecha legitima de que no era así.

Kris y Robert tuvieron cuatro hijos. Bueno, tenían tres y el de otra persona. Bob nunca pidió mi consejo, pero simplemente oí de él que Khloé no era su hija biológica. No me dio nombres de quién pensaba que era el padre. Sin embargo, yo sé que no es O.J.”, indicó.

Joni Migdal, amiga de la familia, confirmó que Robert no creía que Khloé fuera su hija, pero afirmó que no la quería menos. “Él no quería hacer una prueba de ADN. [Él le dijo] 'Me encanta Khloé. Es maravillosa. Ella es mía, punto'. Pero sabía que no era así. Su confirmación para mí fue: 'Ella es mía y no me importa quién es el padre'”.

Khloé bromea sobre el tema

Los rumores sobre quién es su padre han sido tan fuertes que Khloé ha decidido, de una vez por todas, ignorarlos. De hecho, se negó rotundamente a realizarse una prueba de ADN.

En serio, mi papá es Robert Kardashian”, aseveró la socialité.

Recientemente Khloé ha bromeado sobre el tema. En octubre del año pasado, cuando un fan de Instagram le preguntó por qué lucía más blanca en una foto, ella le contestó: “No sé… algunos días soy hija de O.J. y otras de Robert”.

A todo esto, mientras Khloé no se decida a hacerse una prueba de ADN (y de hacérsela, a compartir los resultados con el mundo), no sabremos si es o no hija de Robert Kardashian.