Belinda desató la furia de sus fans por compartir estas fotos en Instagram La cantante recibió todo tipo de críticas

Esta vez, Belinda no está ‘ganando como siempre’, pues sus fans le reprocharon a través de redes sociales el uso de pieles de animales en las fotos que compartió a través de Instagram.

"No uses pieles", "qué decepción usar piel animal", "no al maltrato animal”, fueron algunos de los comentarios que recibió por parte de sus seguidores quienes no le perdonaron que posara con pieles.

La foto ya tiene más de 100 mil ‘Me Gusta’ y según han dado a conocer medios mexicanos el ‘stylist’ de la cantante salió en su defensa a declarar que no, definitivamente no se trataba de piel original sino sintética.

Aunque hubo usuarios que le reprocharon esta decisión, hubo otros que señalaron estaba bien, pues Belinda es una mujer muy atractiva que luce bien con cualquier cosa que use.

In LOVE with @Cartier #LovedeCartier https://goo.gl/RK59Na A post shared by Beli (@belindapop) on Sep 1, 2017 at 4:11pm PDT

⭐️🌟⭐️✨ A post shared by Beli (@belindapop) on Aug 31, 2017 at 12:54pm PDT