Angelina Jolie confirma que sí habrá secuela de 'Maléfica' La actriz no dijo cuándo comenzarán las grabaciones

Seamos honestas, Angelina Jolie ha interpretado grandes personajes en el cine, desde Lara Croft hasta Jane Smith; pero, ninguno ha llegado tanto al corazón de sus fans como Maléfica. Pareciera que nació para interpretar a la "malvada" hada de 'La Bella Durmiente' de Disney.

Seguramente Angelina sabe eso muy bien y por eso es que está planeando que su regreso a la pantalla grande sea precisamente con la secuela de 'Maléfica´. Aunque no sepa aún cuando va a suceder.

Ya estamos trabajando en el guión y esta va a ser una secuela muy fuerte. Y tengo muchas ganas de pasármela bien rodándola. También hay un guión para 'Cleopatra'. Hay muchas cosas en el aire, pero no me he comprometido a nada", afirmo Angelina durante una entrevista en el Telluride Film Festival.

La semana pasada, de acuerdo con MovieWeb, se supo que Jez Butterworth será el encargado de escribir el guión de 'Maléfica 2'. Y existe una pequeña, pero real posibilidad de que sea la misma Angelina la que dirija esta secuela (ya que ahora es una realizadora con experiencia).

#angelinajolie #meleficent #themostbeautifulwoman #onelove #😍 A post shared by @celebrgram on Dec 10, 2016 at 1:23pm PST

El regreso de Angelina

Angelina no ha aparecido en el cine desde 'By the Sea', película del 2015; así que 'Maléfica 2' sería un gran proyecto para retomar su carrera de actriz, que pausó debido a su situación familiar y para dedicarse a sus hijos.

Ahora soy el sostén de la familia, así que ya es hora [de retomar su carrera]”, dijo la actriz.

Esperemos que pronto Disney realice el anuncio oficial de la fecha en la que comenzarán las grabaciones de la secuela de 'Maléfica' y el año en el que se podría estrenar.