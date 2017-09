7 momentos de Chris Evans con su perro que te harán amarlo más Dodger es el actual compañero de vida del protagonista de 'Captain America'.

Chris Evans es uno de los galanes del momento. No puedes negar que desde que se convirtió en el Capitán América has deseado más de una vez que te salve la vida (aunque ni siquiera te encuentres en peligro).

Y es que Chris además de ser un galán, evidentemente, también es un extraordinario ser humano. Primero nos dejó claro que los estándares de belleza no le importan, que para él lo único que es importante ver en una persona son los sentimientos.

Después, al publicar varias imágenes en su cuenta de Twitter, nos permitió saber que es un amante empedernido de los animales, o al menos de su perro Dodger, al que adoptó hace apenas unos meses.

Durante una de las últimas escenas que tuvimos que filmar, fuimos a una perrera. Cuando llegamos pensé de manera inocente: ‘¿Serán estos perros actores o en realidad estarán disponibles para adopción?’ Por supuesto eran perros que en verdad buscaban un hogar. Así que estuve caminando de arriba abajo entre los pasillos, hasta que vi a este muchacho que no pertenecía ahí. Inmediatamente quedé encantado con él y pensé que sería un buen perro”, dijo el actor a People.

Recientemente, Chris tuvo que viajar lejos de casa para rodar su nueva película y sin duda a quien más extrañó fue a Dodger. Por eso, el día de hoy que volvió a verlo el actor no pudo evitar postear un video para compartirle al mundo cómo lo recibió su mejor amigo. ¡Checa!

After 10 long weeks… pic.twitter.com/pZUvyLjHN5 — Chris Evans (@ChrisEvans) September 3, 2017

Además de este, aquí están otros seis momentos de Chris Evans con su perro que te harán amarlo aún más.

Cuando duermen juntos

Cuando Dodger despierta a Chris

17 more days pic.twitter.com/0ExRT392li — Chris Evans (@ChrisEvans) August 15, 2017

Dodger interrumpiendo a Chris

'Excuse me, are u busy? Could I interest u in chasing squirrels with me outside? Or perhaps u could toss the frisbee? I have no plans today' pic.twitter.com/zj4AOfnFHJ — Chris Evans (@ChrisEvans) July 15, 2017

Chris observando a su mejor amigo

In other non-depressing news, my dog is still a pure, brand new soul, enjoying nonverbal bonds of love + acceptance w pretty much everything pic.twitter.com/Wg4CASei7n — Chris Evans (@ChrisEvans) June 8, 2017

Chris y Dodger haciendo ejercicio

Thank you to all the men and women who serve this country #22PushupChallenge @Renner4Real @AnthonyMackie pic.twitter.com/BbA5j67uaM — Chris Evans (@ChrisEvans) August 15, 2016

Dodger besando a Chris

Happy Valentine's Day everyone! From me and this desperate social climber. pic.twitter.com/ZnT2TQDR0c — Chris Evans (@ChrisEvans) February 14, 2017

En serio, ¿no amas más a Chris después de ver esto?