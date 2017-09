Universidades ofrecerán cursos basados en Beyoncé, 'Game of Thrones' y 'Harry Potter' ¿Quién diría que se podría estudiar cuestiones raza y género con canciones de Beyoncé?

Si no soportas la idea de tener que llevar clases de matemáticas o lengua en la universidad, te alegrará saber que ahora existe la opción de meter materias basadas en tus artistas y series favoritas.

Es claro que la cultura pop tiene muchas vertientes de la cual se desprenden muchos temas en torno a la sociedad, raza, género y hasta la economía de un país. "Todo depende del cristal con que se mire" así que quizá no es tan descabellado pensar que se pueda ofrecer un curso entero sobre Beyoncé para estudiar la incursión afroamericana en la música o Game of Thrones para aprender sobre el poder en la edad media, ¿o no? Es decir, en la universidad yo llegué a tomar un curso entero de 'House of Cards' para entender cómo funciona la política en Estados Unidos.

Así que si estás pensando en aprender de la vida de una forma poco usual, estos son los cursos que podrías tomar en las universidades alrededor del mundo.

Universidad de Copenhague – "Beyonce, género y raza",

Este curso tiene el objetivo de introducir el pensamiento feminista negro, que no es bien conocido en Escandinavia. "Se trata de explorar el tipo de entidad que el feminismo es", explica el profesor Erik Steinskog. A lo largo del curso se analizan las canciones y videos musicales de Queen B con un enfoque en género, sexualidad y raza. Beyoncé es una de las celebridades mejor pagadas de los últimos años, su nombre se ha convertido en una marca que genera millones de dólares, es de origen afroamericano y es mujer así que seguramente será interesante la perspectiva de género que este curso ofrece.

Universidad de Durham, Reino Unido – "Harry Potter y La edad de la ilusión"

Uno de los objetivos de este módulo ofrecido por el departamento de Educación de Durham es: "considerar la relevancia de Harry Potter para el sistema educativo en el siglo XXI". Esto significa conducir algunas investigaciones serias sobre por qué las escuelas y edificaciones británicas son como Hogwarts. La inspiración vino a partir de que las dos primeras películas de Harry Potter fueron filmadas en la catedral de Durham.

Universidad de Virginia en Estados Unidos -Literatura en Game of Thrones

Uno de los objetivos detrás de esta clase es enseñar a los estudiantes cómo las habilidades que utilizamos para estudiar la literatura son muy útiles para unir la literatura con la televisión. Game of Thrones podrá ser una de las series del momento pero fuera de la sangre, el sexo y los espadazos, hay un profundo análisis literario y lingüístico detrás, según explicó la profesora asociada del departamento de inglés, Lisa Woolfork.

Queen's University, en Belfast, Irlanda del Norte- Sentir la Fuerza: Cómo Entrenar en el Camino Jedi

Este curso ofrece a los aspirantes a Caballeros Jedi la oportunidad de aprender algo de la psicología detrás de los trucos de control mental Jedi, vistos en las películas de Star Wars. En teoría, los estudiantes en el curso son capaces de explorar algunos de los problemas filosóficos más amplios dentro del universo de Star Wars, antes de graduarse y presumiblemente convertirse en Caballeros Jedi. Lo mejor es que pueden llevar su propio sable de luz a la clase.

Universidad de Virginia, EE.UU – Gaga para Gaga: Sexo, Género e Identidad

Todo el mundo sabe que Lady Gaga es una de las cantantes más excéntricas de los últimos años. Su estilo, sus letras liberales y su enigmática personalidad, la han convertido en una especie de líder para muchos, especialmente la comunidad LGBTIQ . A lo largo de este curso, los estudiantes pueden ver videos de Lady Gaga, escuchar su música y escribir ensayos sobre la influencia de la cantante en la expresión de género.

Liverpool Hope University, Reino Unido- Los Beatles, la música popular y la sociedad

La mítica banda inglesa no podía faltar en la lista pues detrás de su música e imagen hay todo un fenómeno mediático. Este curso explora el papel que los Beatles y su música desempeñan en la construcción de identidades regionales y mira la "música popular como una evocación discursiva del lugar". Así que si sabes 'Hey Jude' y 'Lucy in the Sky with Diamonds' de memoria, seguro la pasarás muy bien en este curso.