Un desamor desató una guerra inesperada en 'Game of Thrones'

Todos sabemos que en Game of Thrones la guerra es una constante, pero ésta parece no terminar fuera de cámara.

Y es que si eres muy fan de la serie y todo lo que tiene que ve con esta, sabrás que en algún punto de la vida, los actores que encarnan a Cercei Lannister (Lena Heady) y Bronn (Jerome Flynn) mantuvieron un romance -en la vida real- durante 2002 que no acabó nada bien.

En el mundo de la farándula, muchas parejas de celebridades que se relacionan románticamente y terminan, saben que lo ideal es quedar en buenos términos, ya que en cualquier momento pueden encontrarse cara a cara con el otro y hasta trabajar juntos. Durante algún tiempo, Heady y Flynn, mantuvieron las apariencias diplomáticas, pero actualmente no se pueden ni ver y se odian a tal punto que no pueden compartir escena.

Esto implica que los productores y guionistas tengan que hacer verdaderas hazañas para que no coincidan para nada. Recordemos que Bronn es un mercenario contratado por Tyrion Lannister y Jamie, hermanos de Cersei, para su protección. Los tres tienen una buena relación y lo más normal sería que en algún momento la reina Cersei apareciera en esta línea de la historia, ¿no?.

O mejor aún, en el último capítulo de la temporada siete, cuando Bronn lleva a los enemigos de Lannister al pozo del dragón para negociar una tregua con Cersei Lannister, hizo una rápida salida diciéndole a Podrick (Daniel Portman) que fuera a tomar una copa…justo antes de que Cersei. ¿Sospechoso?

lmao, the reason Bronn & Pod "went to drink" is cause The actors who play Cersei and Bronn had a nasty break up & can't stand each other IRL

