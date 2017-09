Él es el actor que podría darle vida a ‘The Joker' en su nueva película Lo sentimos Jared Leto, no fuiste el elegido

The Hollywood Reporter reveló que podría ser Martin Scorsese quien dirija la nueva cinta de ’The Joker\’, los nombres de los posibles actores que le den vida ya comenzaron a sonar y no, Jared Leto no está en la terna.

Según este portal estadounidense Warner aún no llega a un acuerdo con leopardo DiCaprio, pero se sabe que quieren hacer una cinta que esté a la altura de The Dark Knight de Christopher Nolan.

La idea de esta cinta es crear algo completamente nuevo, que no se parezca a lo que han estado haciendo, buscan expandir el universo de villanos y superhéroes hacía cintas que tengan un valor cinematográfico más fuerte y poderoso.

La noticia aún no se ha confirmado, pero se sabe que ya están en negociaciones tanto con el director como con el actor para este nuevo proyecto con el que Leo incursionaría en una faceta en la que nunca algo hemos visto y con el que buscará superar la actuación del fallecido Heath Ledger.