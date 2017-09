¡Abrázame hermano! Así fue la reconciliación entre Drake y Josh Por fin hay un video en el que vuelve a sorprendernos con la química y conexión que tienen

Josh Peck tiene un blog a través de YouTube en el que muestra sus actividades y su día a día. El domingo pasado fue invitado a los MTV Video Music Awards desde donde hizo videos en vivo para sus seguidores.

Josh buscó a Drake Bell, quien también fue invitado al evento, en el encuentro se abrazaron y mostraron que ya dejaron en el pasado la rencilla en la que estuvieron envueltos cuando Josh no invitó a Drake a su boda.

Entre risas, abrazos y un poco de confusión, Drake le pidió a sus seguidores que “se calmen” pues a través de redes sociales han hostigado a su ex compañero de set. Por su parte Josh dijo: “De nada, infancia”, haciendo referencia a esta reconciliación.

Para demostrar que los rencores son cosa del pasado. Josh llevó a Drake al programa del youtuber David Dobrick, quien es fan del programa. El trío hizo algunas actividades y no podían no dejar de bromear con la boda. "Le dije a Josh que fue un infeliz por no invitarte a su boda”, dijo a manera de burla.