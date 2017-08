Un minuto de silencio por las series que abandonarán Netflix en los próximos días Sí, se va una de nuestras preferidas

Como no hay plazo que no su cumpla ni fecha que no llegue, el próximo 3 de septiembre ‘How I Met Your Mother’ le dirá adiós al servicio en streaming.

Desde abril de este año la plataforma anunció que la serie que cautivó a una generación saldría de su catálogo, pero por el revuelo que la noticia causó en redes sociales decidieron mantenerla algunos meses más.

Los comentarios a través de redes sociales no se han hecho esperar, pues la popular historia de Ted Mosby se ha convertido en una de la preferidas del público.

A través de redes sociales miles de usuarios le han echado en cara a Netflix esta decisión, pero parece que esta vez no habrá marcha atrás.

También abandonan el catálogo Violeta, The Avengers: Earth"s Mightiest Heroes, Family Guy y Switched at Birth, aunque las reacciones no han sido tan dramáticas como las que ocasionó ‘How I Met Your Mother’.

No todo es malo, en septiembre se estrenará la tercera temporada de Narcos y la cuarta de BoJack Horseman, dos de los éxitos más vistos del servicio en streaming. En octubre veremos la segunda temporada de ‘Stranger Things’ y como regalo de Navidad, la siguiente temporada de The Crown.