Revelan una escena inédita de 'The Devil Wears Prada' que cambia todo el sentido de Miranda Priestly

Hace poco más de 10 años, Miranda Priestly (Meryl Streep), se convirtió en una de las mujeres más temidas del cine, no por tener una apariencia monstruosa o poderes malignos sino porque es el arquetipo perfecto de reina de hielo, a cargo de su propio emporio editorial y que le hacía la vida imposible a todo el que cruzara sus aposentos.

La película se centra en la relación entre Miranda y el personaje de Hathaway, Andy, quien es sometida por la autoritaria personalidad de Miranda. Aunque es fácil odiarla, las opiniones se dividen acerca de cómo sentirse sobre ella.

Pero la forma en la que conocimos al personaje podría haber sido completamente diferente si los productores hubiesen conservado los últimos segundos de esta escena eliminada.

Antes de que veas el clip, recordemos que viene de la escena donde Andy se queda con Emily en un evento con el sólo propósito de soltar y recopilar cualquier tipo de información importante.

El exmarido de Miranda aparece a cuadro, ebrio e insulta a Irv Ravitz, pidiéndole un trago de la manera más humillante posible. Andy intercede para distraer a Irv preguntándole algo sobre mundo editorial y al ver esto, Miranda se voltea para agradecer su acción. La escena es la misma que vemos en la película salvo por ese segundo en el que Miranda dice "gracias".

I'm just seeing this deleted scene from The Devil Wears Prada for the first time, and honestly it changed the whole movie for me pic.twitter.com/6Zkr6UxHQO

— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) August 28, 2017