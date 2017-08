"¡Oh, Melania! No puedes abarcarlo todo": la crítica que acabó con Melania Trump

La escritora de la revista Vogue, Lynn Yaeger, se apresuró a criticar a Melania Trump por "usar un par de zapatos de tacón de piel de serpiente puntiagudos" mientras se dirigía a ver la zona de desastre que dejó el huracán Harvey, en Texas.

El discurso anti Trump detrás de ésta, terminó por destrozar la elección de zapatos de la Sra. Trump para abordar el Air Force One con rumbo al estado más afectado por dicho fenómeno natural.

"Como dijo Lou Reed, "no puedes abarcarlo todo"", comienza la crítica. Melania ha hecho todo por encajar en su papel como primera dama, o al menos como esposa presidencial, sin embargo, cada cosa que hace, terminar por ser el tema de una crítica como ésta. Desde plagiar un discurso de Michelle Obama, hasta el hecho de estar casada con un pelmazo bulleador como Trump y después atreverse a encabezar una campaña contra el bullying. "¡Qué hipócrita!"

Y es que mientras el mundo activó la alerta ante la devastación y las imágenes de una sociedad atrapada entre ríos, la primera dama se dedicó a buscar "sus perfectos zapatos durante una bonita tarde de compras por Madison Avenue y después tener un almuerzo con sus amigas en La Grenouille".

La crítica de Yaeger parecerá pedante y sensacionalista; un discuros más anti- Trump de esos que circulan todo el tiempo por la web. Pero es la verdad. Mientras hombres y mujeres cargan a sus hijos y mascotas en brazos y tratan de salvar sus pertenencias del agua, buscando refugio y provisiones con desesperación, Melania Trump llegó con su bonito calzado a tierra firme, en una zona donde todo estaba seco.

"¿Qué tipo de mensaje envía la visita de una Primera Dama en stilettos altos mientras que otros sufren la devastación de este desastre natural?" Lynn Yaeger lo resalta a la perfección: que la administración de los Trump no puede hacer nada bien, ni siquiera pensar en el par de zapatos adecuados para una visita oficial de este tipo.

