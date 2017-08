Fans acusan a Sofia Vergara de usar Photoshop en esta fotografía La actriz fue duramente criticada por cómo luce.

Sofia Vergara es una de las colombianas más exitosas del momento. Pero, ni su participación en ‘Modern Family’, ni todo el trabajo que ha hecho para triunfar en Hollywood, la salvan de ser duramente criticada ante sus “polémicas” acciones, como el uso de Photoshop en sus fotografías.

Para muestra basta un botón. Hace algunos días Sofia compartió en su cuenta de Instagram una fotografía donde posa felizmente con el Lago Tahoe de fondo. El paisaje es hermoso, pero lo que los usuarios notaron no fue eso, sino lo extraño que luce el abdomen de la actriz.

Aquí la controversial foto:

Una publicación compartida de Sofia Vergara (@sofiavergara) el 24 de Ago de 2017 a la(s) 11:03 PDT

Bella, pero extraña

Inmediatamente después de que Sofia posteara la foto, los usuarios de la famosa red social comenzaron a reclamarle el uso de Photoshop en su imagen para verse más delgada.

Un Photoshop mal hecho, pero muy mal pues su cintura no luce real sino como que se ve un bulto. Tienen que checar bien las fotos de los artistas antes de publicarlas pues los fans notan todo”, indicó el usuario @mariposafragil.

Otros de los comentarios que aparecen son: “El abdomen se te ve raro” “¿Usaste Photoshop?, tu rostro se ve raro” “¿Qué te pasó en el estómago?, parece que se te salen los huesos”.

Ante las especulaciones, los fans de Sofia salieron inmediatamente en su defensa:

Qué lindo cuerpo, el poder de la buena alimentación y el ejercicio. La gente es muy envidiosa. ¿Qué les importa si es Photoshop o cirugía? Dejen vivir o mejor dicho, vivan”, escribió @vatnes.

Hasta el momento Sofia no ha comentado nada sobre si usó o no Photoshop en esta imagen. Lo más probable es que no lo haga y, como suele hacerlo siempre, ignore las críticas de los usuarios.

Una publicación compartida de Sofia Vergara (@sofiavergara) el 24 de Ago de 2017 a la(s) 2:34 PDT

Cuerpo espectacular

Sofia Vergara tiene una figura sensacional a sus 45 años. Tan confiada está en sí misma que decidió posar desnuda para la portada de una famosa revista. Y aunque también fue acusada de recurrir al Photoshop en las imágenes, ella afirmó que se siente orgullosa de cómo luce su cuerpo sin retoques.