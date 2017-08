Esto es lo que está haciendo Adamari López para bajar de peso La puertorriqueña está comprometida con su salud.

Los cambios físicos en la presentadora del programa matutino Un Nuevo Día, Adamari López, son evidentes. A través de la cuenta de Instagram del espacio televisivo, la actriz sorprendió a sus seguidores con una foto en la que luce más delgada.

Preciosa nuestra chaparrita @adamarilopez 💕💕 A post shared by Un Nuevo Día (@unnuevodia) on Aug 29, 2017 at 6:34am PDT

¿Qué está haciendo para bajar de peso?

Hace poco más de un mes que López anunció en sus redes sociales que se incorporó a un centro de estética.

“Toca hacer ejercicios y mantenerme saludable”, colgó. Según describió en la publicación, sigue un plan que consiste en hacer ejercicios dentro de una cápsula, tratamientos de oxigenoterapias y masajes. López aseguró que asiste a la clínica tres veces por semana.

Toca hacer ejercicios y mantenerme saludable…. Gracias @figurellausa !!! #MeEncantaFigurella #EjercicioDentroDeUnaCapsula #LuegoOxigeno #UnaVezALaSemanaMasaje #DisminuyePulgadas #Voy3VecesEnSemana A post shared by Adamari López (@adamarilopez) on Jul 10, 2017 at 2:55pm PDT

La decisión de también actriz surge luego de ser blanco de críticas por haber compartido una foto en traje de baño en sus cuentas sociales junto a su pareja, el coreógrafo Toni Costa.

En aquel entonces, la también actriz dijo en una entrevista para el programa de televisión Suelta la sopa que “no voy a dejar de mostrarme como soy porque yo soy feliz conmigo misma”. Y así mismo fue. Al poco tiempo, volvió a mostrarse en bañador.

Sin embargo, también afirmó que le gustaría bajar de peso. “¿Que si quiero rebajar? Sí, me gustaría estar más delgada, por supuesto. Pero no es algo ni que me acompleje ni que me saque de mis casillas”.

Los mensajes de sus seguidores no se hicieron esperar.

“Ada, ¡eres bella como quiera! En tu profesion, ayuda a estar más menuda, pero por tu salud mucho mejor. Pero eres linda como sea”, comentó una usuaria, mientras que otra opinó: “que sea por tu salud y no para complacer a gente ridícula”.