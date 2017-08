Revelan que Lady Di no amaba al hombre con quien viajaba el día del accidente Después de 20 años, siguen saliendo detalles de la muerte

Michael Gibbins, asistente de Dodi al Fayed dio una entrevista al periódico The Sun en la que reveló que Diana en realidad no amaba al empresario y, que de no haber muerto, la relación nunca hubiera prosperado.

Antes de la muerte de la pareja, fueron fotografiados en la costa francesa, en uno de los yates de Al Fayed, quien era por todos conocido, tenía una buena posición económica.

Gibbins mantiene que Diana sólo quería divertirse y Dodi tenía todo para ayudara pasar un momento divertido, alejada de la presión de la familia real.

Los rumores de esta relación apuntaba a que Diana estaba embarazada en el momento del accidente, el hijo que tendría era producto de su amorío con el empresario. También se especuló que había una promesa de matrimonio, pero nunca sabremos si era verdad pues ambos murieron en el accidente.

“Ella era una persona bastante compleja. Superficialmente sí, disfrutó bailando en los barcos con Dodi Fayed. ¿Quién no lo haría?. “Mi sensación era que estaba decidida a construir una nueva de cualquier manera. Probablemente estaba muy amargada y enojada por la forma en que las cosas habían resultado”.