Camila Cabello: "para ser una mujer segura, hay que divertirse" Tiene 20 años, cruzó la frontera de México a Estados Unidos cuando tenía casi 7, pero creció en La Habana. El 2012, después de participar en The X Factor, pasó a formar el grupo Fifth Harmony, pero en febrero de este año decidió seguir en solitario. Y ahora, con varios discos de platino a cuestas, fue elegida por Skechers para protagonizar una campaña internacional

Para celebrar sus raíces en el #HispanicHeritageMonth, en septiembre del año pasado, la joven –y pequeña, mide 1.57 cms– cantante y compositora escribió un ensayo para el sitio Popsugar sobre qué significa ser inmigrante en Estados Unidos. Para ser una joven de sólo 19 años en ese momento, sus palabras impresionan y dejan entrever su potente corazón. Escribió, por ejemplo, que recuerda haberse subido a un camión con su mamá para llegar a Estados Unidos; recuerda el fuerte abrazo que le dio su abuela en Cuba cuando se despidió de ella, y recuerda ver a su papá hacerse del tamaño de una hormiga mientras el camión se alejaba cuando cruzaron la frontera. Contó que llevaba una mochila con un diario de Winnie The Pooh; que su mamá luchaba por hablar inglés; que después de aceptarlas en la oficina de inmigración tomaron un bus a Miami; que su mamá no conseguía trabajo porque su título de Arquitecta no servía en Estados Unidos, hasta que conoció a una cubana cuyo hijo era arquitecto. “Los inmigrantes tienen una cosa en común: el hambre. (…) El hambre de hacer lo imposible porque no tienes otra opción, porque has ido demasiado lejos, porque sabes lo que es luchar y no vas a tomar una oportunidad por sentado (…) Estoy orgullosa de ser cubana-mexicana. Este país fue construido por inmigrantes. Gente que fue tan valiente como para empezar de nuevo. (…) Así es que la próxima vez que alguien intente decirte que quiere poner un ‘muro’ en la frontera, recuerda que detrás de esa pared está la lucha, la determinación y el hambre”, escribió. Valiente para dar a conocer sus opiniones políticas aún a su corta edad, Camila le dijo a Lena Dunham en una entrevista antes de la asunción de Donald Trump, que “voy a plantarme por los inmigrantes, por los hispánicos y sus derechos”. Y después que el ahora presidente sacara su orden migratoria, tuiteó: “La #ProhibiciónMusulmana es absolutamente deshumanizante… estoy en shock. ESTO NO ES LO QUE SOMOS”.

Camila tomó el ejemplo de su madre y, sin haber cantado antes en un escenario, decidió competir en The X Factor. Y así fue como llegó a ser una de las 5 integrantes originales de Fifth Harmony, el grupo que “creó” Simon Cowell, y que rápidamente enloqueció al segmento adolescente y juvenil. El mismo que abandonó en diciembre del año pasado para lanzarse definitivamente en solitario, aunque ya en octubre había lanzado “Bad Things”, un single oscuro y sexy de rap con Machine Gun Kelly que, literalmente, trepó por los charts. Y ese no es su primer hit. “I Know What You Did Last Summer”, su dueto de 2015 con Shawn Mendes, alcanzó el Nº20 en el Billboard Hot 100.

Si hacemos un poco de historia, hay que recordar que Fifth Harmony es el grupo de pop femenino más exitoso desde Destiny’s Child, con más de siete millones de canciones digitales vendidas (según Nielsen Music).

Este otoño del hemisferio norte lanzará su primer disco de solista, y ha declarado que ahora su verdadera alegría, después de cinco años de giras y grabaciones con 5H, es la libertad.

En la revista Bilboard la describen como seductora, pero pura de corazón; fuerte, pero vulnerable; dueña de sí misma, pero no egoísta. Tomó sus primeras vacaciones en cinco años en la Navidad pasada, después de que su madre insistiera en que se desenchufara con la familia por tres semanas, en Cancún. Fue junto a su padre, Alejandro; Sofía, su hermana de 9 años, y su madre, Sinu.

Tanto ama hacer música que busca ideas hasta en sus hobbies; lee poesía, novelas (como “El amor en los tiempos del cólera”, de García Márquez), ve películas (sus favoritas son “Diario de una pasión”, “Titanic”, “Romeo + Julieta” y “Señales de amor”) y toca la guitarra.

La campaña

Hace menos de un mes, Skechers anunció que se asociaba con Camila Cabello para una campaña internacional. “Este año es el comienzo de un capítulo totalmente nuevo para mí, tanto en mi música como en mi visión de la vida, y estoy encantada de ponerme los Skechers como parte de este viaje”, señaló. “Es importante utilizar mi éxito para retribuir, y asociarme con empresas de ideas afines que también creen en devolver. Me encanta ese espíritu de generosidad, y estoy deseando compartir esos mensajes positivos con el mundo, como la más reciente embajadora de la marca”.

Skechers, por su parte, señaló que “Camila es heredera natural de nuestro legado de cantantes superestrellas. Fue una de las ‘25 Most Influential Teens’ (25 adolescentes más influyentes) de la revista Time el año pasado, tiene éxitos en inglés y español, y llega a un segmento difícil del mercado, los Millenials y los fanáticos de la Generación Z. Con su confianza y carácter, es un gran ícono global”.

¿Qué es lo que más te entusiasma de tu primera campaña?

¡Estoy feliz! Soy fan de la marca. Y mi hermana es la más entusiasmada, porque sabe que tendrá muchas Skechers gratis. Creo que soy la mejor hermana mayor .

El lema de la línea Skechers Street, de la cual hoy eres rostro, es “Comodidad. Confianza. Estilo”. ¿Qué tan importante es la comodidad para ti?

Lo más importante; he perdido la cuenta de cuántas veces he estado haciendo un show usando tacos, y es realmente incómoda la sensación de que me puedo caer o sentir que se está destruyendo mi dedo meñique.

¿Cuál es tu estilo y de dónde sacas la inspiración?

Depende mucho de mi estado de ánimo. A veces me siento relajada y uso leggins, otras tengo ganas de usar aros grandes y algo brillante. El estilo es expresarse uno mismo y tu personalidad a través de lo que llevas puesto.

Te ves súper segura, ¿qué aconsejas a las jóvenes?

Que para ser una mujer segura, hay que divertirse. Es lo que me pasa en el escenario. Creo que la clave es reír y divertirse en cualquier área en la que te desenvuelvas, así otras personas se divertirán y se sentirán seguros junto a ti.

Fuiste nominada a múltiples Teen Choice Awards. ¿Qué se siente ser reconocida como solista?

¡Veía ese show cuando era niña! Es genial saber que los chicos de mi edad se identifican y votan por mí. Estoy muy agradecida de mis fans, porque trabajan muchísimo para apoyarme y apoyar mi música. Me dan la oportunidad de hacer lo que amo.

Participas en muchas campañas benéficas, ¿cuáles son los más importantes para ti?

Trabajo en estrecha colaboración con una organización benéfica llamada Save the Children hace poco más de un año. Se centran en los niños, su educación, salud y alimentación.

Las noticias en torno a la carrera de la cubana no paran; se ha especulado que Karla Camila Cabello Estrabao dejaría atrás su apellido para pasar a llamarse artísticamente “Camila”. Según consignó Entertainment Weekly, la cantante habría estado trabajando en su producción individual desde hace aproximadamente un año, y The Sun publicó que Simon Cowell habría ofrecido a Camila un muy tentador contrato para unirse a su sello discográfico Syco, como artista independiente.