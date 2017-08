Taylor Swift se ‘venga’ de sus enemigos con su nuevo sencillo La cantante ha dejado claro que las rencillas no son cosa del pasado

La cantante Taylor Swift no sólo es conocida por su talento musical, también por su carácter fuerte y gran personalidad, características que la han llevado a hacerse de algunas enemistades en el medio, entre las que destacan Kim Kardashian y Kanye West, con quienes pasó de llevarse bien a ser enemigos.

Su nuevo sencillo lleva por nombre “Look What You Made Me Do” ha roto récord de repreoducción, se especula que con él hizo referencia al rapero, pues en una de sus líneas se puede escuchar: “El papel que me hiciste interpretar, el de tonta / No, no me gustas / No me gusta tu crimen perfecto”.

Lo que sus seguidores han tomado como una referencia al esposo de Kim Kardashian quien puso en una de sus canciones “Yo hice famosa a esa perra”, haciendo referencia a Swift y el altercado que vivieron en los MTV Video Music Awards de 2009, cuando Kanye irrumpió en el discurso de ella al creer que al que debía ganar era Beyoncé.

También va contra Katy Perry

La enemistad comenzó cuando Katy ‘robó’ a uno de los bailarines de Swift, entonces la intérprete de ‘Roar’ escribió en Twitter: “Cuidado con la Regina George en piel de oveja”, haciendo referencia a la película mean Girls.

Ahora Taylor, a través de “Look What You Made Me Do” ha cantando “Tengo una lista de nombres en el libro y el tuyo está subrayado con rojo”, haciendo referencia a una de las escenas más representativas de la misma película.