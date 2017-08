Publican fotos de Justin Bieber desnudo en Instagram de Selena Gomez

HÄÄÄ? Was war das für ein Nacktfoto gerade was Selena Gomez gepostet hat?! @justinbieber ?! Wurde sie gehacked? Ich habe das Bild jetzt mal zensiert 😂😂😂😂 @selenagomez #justinbieber #selenagomez #bieber

A post shared by Shoppaholic 🛍 (@shoppaholic.blog) on Aug 28, 2017 at 11:51am PDT