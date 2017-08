Amaya Forch responde a comentarios machistas en redes sociales La actriz fue víctima de comentarios malintencionados, los cuales respondió de excelente manera.

Amaya Forch está viviendo un excelente momento tanto personal como profesional. Está llena de proyectos y mantiene una nueva relación que no esconde, con el diseñador Daniel Enrione. Parte de esta felicidad la compartió en la última portada de revista Caras, donde apareció en un primer plano guiñando un ojo. La edición se tituló “La revancha de Amaya”, aludiendo al bien momento que vive, tras haberlo pasado mal con su divorcio del periodista Amaro Gómez-Pablos.

Fue eso, lo que despertó algunos comentarios que no le cayeron bien a la artista, quien no dudó en tildarlos de machistas, por creer que la felicidad de una mujer está vinculada a un hombre.

“Debido a algunos comentarios un tanto machistas que he leído por ahí, basados en la creencia de que la felicidad de una mujer depende sólo del hombre que está a su lado, quisiera hacer la siguiente declaración”, comenzó.

“Queridos ex-marido, ex-pololos, ex-andantes, ex-pinches, ex-amigos con ventaja, ex-one night stand, ex-rememberes, ex-‘uy no le pregunté el nombre’, ex-amores platónicos y ex-coqueteos por chat: cada uno de ustedes me hizo feliz en su momento. La cuestión es que sentirse feliz no es lo mismo que serlo y, para serlo, se deben conjugar varios otros factores. De todos modos y de corazón aprovecho de decirles: ¡Gracias por la alegría compartida!”, respondió en Instagram.

La declaración suma más de 4 mil me gusta y 250 comentarios, en su mayoría de apoyo.

