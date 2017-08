Thalía sí tiene costillas y esta foto de su cumpleaños lo demuestra

Si hay una controversia que ha perseguido a Thalía prácticamente desde que comenzó su ascenso a la fama, esa es sobre el mito de que se quitó parte de sus costillas para poder lucir una cintura diminuta y presumir una figura mucho más esbelta.

Más de una vez la intérprete de ‘Amor a la mexicana’ ha comentado que dicho rumor es una mentira. Hoy, a sus 46 años de edad, vuelve a dejar claro con una fotografía, la cual compartió para celebrar su cumpleaños, que sí tiene sus costillas.

Mira cómo luce su abdomen:

Thalía comentó en una entrevista para Huffington Post Voces lo que piensa sobre el rumor que la ha perseguido todos estos años:

Además de lo anterior, la protagonista de ‘Marimar’ mencionó que ha aprovechado el rumor para crear momentos divertidos y compartirlos con sus fans:

Qué si me saqué las costillas, si es o no, es una intriga que la gente tiene. Yo aproveché unos comentarios que se hicieron en la televisión de Filipinas y le tomé una foto de unas costillas a la barbacoa que me había comido y estaban deliciosas. Se me ocurrió ponerlas en un frasco, echarle agüita y reírme de esto”.