¿Por qué tanto alboroto con Taylor Swift? Taylor Swift es una especie de "abeja reina" a la que todos temen

Tras unos meses de mucha polémica, Taylor Swift está de vuelta con la canción”Look What You Made Me Do”, que marca el lanzamiento de su próximo álbum, Reputation.

Después de todo el alboroto que ocasionó con el caso del acoso sexual, la demanda por 1 dólar y el borrar todo el contenido de sus redes sociales, el título de la canción y de su próximo álbum no fueron del todo sorpresa. además, Tay venía de ocupar todos los encabezados gracias a la supuesta pelea que mantiene con Katy Perry desde hace unos años, cuando ambas tuvieron en común una relación con el músico John Meyer.

Taylor tiene un largo historial de escándalos, además de ser considerada como una “abeja reina” del espectáculo. Sin embargo, la cantante tiende a darle un giro a cada situación negativa para adaptarla a su narrativa. Si hay algo que caracteriza las canciones de Taylor Swift es que siempre van dirigidas hacia alguien (sus exnovios Calvin Harris o Tom Hiddleston ya fueron testigos de ello) y esta vez, Kanye West es el blanco principal.

Ambos músicos han mantenido una relación tensa desde que West interrumpió el discurso de agradecimiento de Swift durante los MTV Music Awards 2009. Sin embargo, las cosas se apaciguaron hasta que hace poco, Kanye decidió revivir lo ocurrido en su canción “Famous” donde dice,

“Siento que Taylor y yo aún podríamos tener sexo. ¿Por qué? Yo hice famosa a esa perra”.

A todos extrañó que Taylor no se pronunciara al respecto, que saliera a flote el tema del acoso y que apenas hace unos momentos, atacara de vuelta al rapero con aquellos versos que dicen No me gustan tus jueguitos / No me gusta tu escenario inclinado, haciendo referencia al escenario inclinado que el rapero utilizó en su gira ‘Saint Pablo Tour’.

Cualquiera pensaría que Kanye fue demasiado lejos con su letra, pero según Kim Kardashian, todo fue consensuado y que se trata de un juego donde la misma Taylor dijo que quiere engañar a todos para después decir sobre un importante escenario “cayeron”. ¿A qué juega Taylor?

“Ella sabía que eso iba a salir a la luz. Ella quería actuar como si no lo supiera. Lo juro, mi esposo recibe toda la mi*rda cuando estaba haciendo el protocolo correcto e incluso llamó para tener la aprobación,” afirmó Kim.

Al poco tiempo, el equipo de Taylor Swift negó que la conversación hubiera ocurrido. Pero Kim publicó en su cuenta de Snapchat la supuesta conversación donde prueba lo contrario.

The video of Kanye speaking with Taylor on the phone about the Famous lyrics #KimExposedTaylorParty pic.twitter.com/0UBwK6gWB2 — partylikeits2007 (@partylikeits07) July 18, 2016

Katy Perry mencionó que Swift era una “Regina George disfrazada de borrego”, haciendo referencia a la villana de la cinta “Chicas Pesadas”, la cual es famosa por ser una verdadera bitch con quien se le cruce con tan de apoderarse del trono.

A Taylor se le atribuyen muchos errores durante su carrera. Ya no es la niña buena que cantaba country con su guitarra y cuyas letras estaban en torno al sentir de un corazón roto. Ahora, sólo se dirige a los que la odian.

Basta con mirar el verso en la nueva canción que recita: “No confío en nadie y nadie confía en mí / Voy a ser la protagonista en sus pesadillas”

La vieja Taylor está más que muerta, está bien, hay que evolucionar, pero ésta nos hace creer que todo el tiempo “juega a la víctima” pero en cuanto crees que de verdad lo es, ataca con todas las uñas. Para muchos, “Look What You Made Me Do” es una declaración de guerra de Taylor donde afirma que ni siquiera va a intentar jugar bien. Tay es inteligente y todo lo tiene fríamente calculado, basta con pensar en todas las veces que declaró que la cobertura mediática ha arruinado su vida y que por eso siempre mantiene sus relaciones en secreto… entonces ¿por qué cuando salía con Tom H. lo hacía en las áreas más concurridas, obligándolo a portar una camiseta que dijera “Yo amo a T Swift”? Acto seguido, termino con él y lanzó la canción “This Is What You Came For”.

Ya lo dijo Lorde, un miembro más de su súper T Squad, quien estuvo a punto de ser expulsada del grupo.

“Es como tener una amiga con alergias muy específicas, hay sitios a los que no pueden ir juntas y ciertas cosas que no puedes hacer con ella. Hay diferentes consideraciones que hacer dentro de esa amistad. Es como tener una amiga con una enfermedad autoinmune”,

¿Es Taylor Swift una de las cantantes más odiosas y odiadas de todas? Mientras siga auto protegiéndose como lo hace, y ganando los millones que gana, jamás importará. Pero si algo debe aprender es a madurar y dejar de jugar a ser víctima de las circunstancias todo el tiempo.