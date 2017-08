Katy Perry fue acusada por ridiculizar el cuerpo femenino en su nuevo video La extravagante cantante es conocida por su sentido del humor negro pero el video de 'Swish, Swish'' cae en el mal gusto

Katy Perry finalmente estrenó su el video oficial de su último éxtio, Swish Swish, sin embargo, a pesar del éxito que este ha tenido, la producción no fue tan bien recibida por los fans.

Los críticos no sólo le disgustaron porque encontraron una historia carente de sentido sino también porque parece una especie de mala broma en torno a los estereotipos de cuerpo, en esta caso, de una mujer de complexión robusta.

El video se trata sin duda de una especie de homenaje al clásico de los Lonney Tunes y Michael Jordan, Space Jam además de hacer burla de diversos personajes y momentos de la cultura pop. Sin embargo, es una historia desordenada e incoherente, donde se aprecia un equipo de baloncesto de Perry conta lo que pareciera ser un equipo que hace alusión a Taylor Swift (Las Ovejas Huecas, presuntamente por aquel tweet que escribió Perry contra Swift, donde la comparó con la villana de mean Girls: “Watch out for the Regina George in sheep’s clothing…”). Al principio Las Ovejas aplastan a los Tigres (equipo de Perry), pero en cuanto Nicki Minaj aparece, inspira a Perry para alcanzar la verdadera grandeza y salir victoriosa.

El problema del video

No es nada fuera de lo común que un video musical sea carente de sentido, sin embargo, llama la atención la forma en la que resalta los defectos físicos, disfrazándolos de bromas pesadas. Resulta incómodo quedarse seis minutos y medio viendo cómo la comediante Christine Sydelko, apodadada “Shaquille O’Meals”, se la pasa comiendo, catalogándola como la “chica gordo come cosas” pues se´gun su cartilla, su único mérito es “comer 5.7 tacos por minuto”.

Casi todas las escenas en las que Christine aparece, la muestran comiendo tacos, ausente del mundo. Incluso cuando se declaran ganadores, aparece bailando pero con un taco en la mano.

El comediante Elijah Daniel, salió a su defensa y publicó una serie de tweets cuestionando el papel que le adjudicaron a su compañera.

“Christine es una de las comediantes más talentosas que conozco y ahora en lo único que pueden pensar es que come tacos. Qué básicos”

“¿Por qué rogarle a alguien que esté en tu video si sólo vas a hacer bromas de mal gusto sobre su peso?”

Vale la pena señalar que en sus vlogs y en redes sociales, Christine suele burlarse de sí misma y hacer bromas sobre la comida, pero de eso a que otra persona lo haga y encima haga que otros lo hagan, es algo de pésimo gusto (¿se entiende?). Es un recordatorio deprimente de que la grasa y el tamaño corporal siempre van a predominar sobre el talento y que el body shaming parece convertirse en una religión para aquellos que no hacen otra cosa más que molestar al otro.