Game of Thrones 7X07: Cuándo y dónde ver el final de temporada Este fin de semana será el estreno de "The Dragon and the Wolf" el último episodio de la Temporada 7 de Game of Thrones.

El final de temporada durará un total de 79 minutos y 43 segundos, lo que lo convierte en el episodio más largo del show hasta el momento.

The Dragon and the Wolf se transmitirá el domingo 27 de agosto en HBO y HBO 2 a las 8:03 PM Hora de México y Colombia / 9:03 PM Hora de Chile. Una repetición seguirá se dará 2 horas después, a las 10:03 PM Hora de México y Colombia / 11:03 PM Hora de Chile.

Por su parte, y si buscas revivir toda la temporada completa, HBO 2 transmitirá todos los episodios a partir de las 2:50 PM Hora de México y Colombia / 3:50 Hora de Chile.

