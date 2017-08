Estas son las series y películas que llegan a Netflix en septiembre Septiembre, llega pronto por favor.

Las series de Netflix están de regreso y para muestra el estreno de la tercera temporada de Narcos, en la que no veremos a Pablo Escobar, (perdón por el ‘spoiler’). También llegan nuevos episodios de Fuller House.

SERIES

Si BoJack Horseman te conquistó en sus tres temporadas anteriores, no te puedes perder el estreno de la cuarta temporada que promete muchas nuevas y cínicas historias. Lo ilegal llega con Narcos y el Cartel de Medellín que promete tenernos al filo del sofá.

STAR TREK: DISCOVERY

TEMPORADA 1

Disponible 25/09/2017

NARCOS

TEMPORADA 3

Disponible 01/09/2017

CLUB DE CUERVOS

TEMPORADA 3

Disponible 29/09/2017

BOJACK HORSEMAN

TEMPORADA 4

Disponible 08/09/2017

AMERICAN VANDAL

TEMPORADA 1

Disponible 15/09/2017

FULLER HOUSE

NUEVOS EPISODIOS

Disponible 22/09/2017

BIG MOUTH

TEMPORADA 1

Disponible 29/09/2017

HOW TO GET AWAY WITH MURDER

TEMPORADA 3

Disponible 16/09/2017

ONCE UPON A TIME

TEMPORADA 6

Disponible 01/09/2017

PELÍCULAS

NOSOTROS EN LA NOCHE

Disponible 29/09/2017

FIRST THEY KILLED MY FATHER

Disponible 15/09/2017

#REALITYHIGH

Disponible 08/09/2017

AMORES CANÍBALES

Disponible 22/09/2017

TERMINATOR GÉNESIS

Disponible 30/09/2017

MÁS NOTAS PERFECTAS

Disponible 04/09/2017

TED 2

Disponible 04/09/2017

Otros documentales que se suman son: ‘Surfear para vivir’ y ‘Strong Island’.