Esta es la entrevista de Selena Quintanilla que demuestra no hablaba bien español La reina del 'tex-mex' dio una entrevista meses antes de su asesinato

Selena Quintanilla se convirtió en un icono en la década de los noventa. Su música y estilo logró conquistar a chicos y grandes, razón por la que su muerte conmocionó a una generación.

La cantante no hablaba bien inglés y así lo dejó ver en la entrevista al no saber cómo se pronunciaban algunas palabras. Con el carisma que la caracterizaba, Selena bromeó con la entrevistadora al preguntarle “por qué no la corregía”.

Selena también le dijo a Ana María Canseco que sus canciones preferidas eran: ‘Cómo al flor’, ‘Carcacha’ y‘Amor Prohibido’ y ‘Tecno cumbia’ por la mezcla de sonidos.

Ana María cuestionó a Selena acerca del grupo y si existían celos profesionales, la texana fue tajante al decir que todos le sumaban al equipo y que eran parte del éxito. De hecho reveló que pese a ser la vocalista y principal figura, su padre, manager del grupo, le pagaba lo mismo a todos.

Sobre el prometedor futuro, Selena espera poder ser una artista internacional y estaba preparándose para ello al lanzar un disco de baladas en inglés. Así lo expresó en la entrevista: