6 veces que Chris Evans nos derritió de amor con su simpatía y sensualidad Chris Evans es "el Capitán" favorito de muchas pero más allá de la máscara y el escudo, tiene mucho corazón y simpatía que ofrecer

Seguramente lo primero en lo que piensas cuando escuchas el nombre de Chris Evans es el valeroso Capitán América, miembro de Los Avengers, junto a Robert Downey Jr y Mark Ruffalo. Agraciando la pantalla y salvando al mundo desde su primer aparición en 2011.

Pero ¿qué es lo que lo hace a este hombre tan encantador, teniendo como competencia a Downey Jr y Ruffalo en el campo de batalla? Que más allá de ser Capitán America, en el mundo real resulta ser más simpático y dadivoso de lo que cualquiera creería.

Tiene talento musical

No hay mejor adición a un actor que el talento musical, no importa si es cantando, bailando o tocando algún instrumento (Gal Gadot -Wonder Woman- y Katherine Langford de ’13 Reasons Why’ multiplicaron sus seguidores por el recién descubrimiento de sus dotes musicales). Quizá Chris no es el mejor cantante del mundo, pero tiene su afinación y siempre es inspirador ver a alguien hacer todo lo posible para realizar su sueño alterno. ¿Lo mejor? Que además de entonarse, también toca el piano. Aquí una muestra con su hermano Scott.

Una personalidad cómica

Aunque veamos al Capitán América como un hombre serio, moldeado “a la antigua” (literalmente), Evans es un tipo realmente ingenioso. Es el típico chico que tiene un je ne sais pas (no sé qué) que enamora al instante; un cómico ocasional que cae bien, sin ser payaso o chocante. Además, es muy enérgico y sabe cómo romper con los momentos de silencio incómodo con sus puntadas.

Tiene su lado altruista

Además de que tiene gran facilidad con los bebés, Evans ocupa su tiempo libre para ayudar a los niños enfermos y suele ser visitante del Children’s Hospital de Boston y el Children’s Hospital de Seattle, ya sea vestido de Capitán o como él mismo.

Es un chico de familia

Además de ser un tipo que adora a los niños y que da a entender que no tendría problemas con formar una familia llena de mini Chris, es todo un “niño de casa” que hace lo posible por mantener a su familia unida. Basta con recordar que durante la premier de Avenger: La Era de Ultrón, llevó a tres mujeres…su madre y sus dos hermanas. Es decir, Chris puede tener a quien quiera caminando con él en la alfombra roja, peor por encima de cualquier famosa sensual, eligió a su familia que siempre lo ha apoyado. Y eso no es todo, durante la alfombra roja del Oscar 2013, Chris caminó del brazo de su madre y la presentó orgulloso frente a las cámaras. ¿No es una ternura?

Un caballero de verdad

Chris es la prueba viviente de que la caballerosidad no ha muerto pues tiene gestos increíblemente dulces que pocas veces se ven en pantalla. ¿Quién podría olvidar el día que Evans escoltó a la legendaria Betty White (diva del Hollywood de los años 20 y que actualmente tiene 95 años) al subir al escenario para aceptar su premio por Icono Favorito de la Televisión? ¿O las veces que caminó del brazo a Scarlett Johansson y Kristen Bell en el escenario para presentar premios?

Su visión de la mujer perfecta, es perfecta

Sweatpants, coleta alta y tenis cómodos; así es la mujer ideal para una cita en el sillón, viendo Netflix, según Chris. “Realmente disfruto de una chica que puede despertar y no usar maquillaje y estar bien para salir y no estar preocupado por lo que los demás piensen o digan”, afirmó Chris. “Espero vivir mucho y tener a mi lado a una mujer con quien envejecer“. Y sí, el mejor consejo de citas se lo dio su madre: “Me dijo que lo mejor que se le puede dar a una mujer es la atención. Ella me dijo: ‘Escúchala en vez de intentar impresionarla’. Mi madre luchó por el feminismo en su juventud y me inculcó la importancia de la igualdad”.