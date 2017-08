La foto de 'patito feo' de Luis Fonsi que delata su peor época de la adolescencia ¿Quién diría que iba a ser tan guapo?

El artista puertorriqueño publicó recientemenete en sus redes sociales una foto típica de anuario escolar que no da cuenta de cómo Fonsi luce ahora.

En ella aparece con uniforme, cabello largo, y unas enormes gafas que apenas dejan apreciar sus ojos. Sin duda, no era el chico mejor vestido de la escuela.

Y el mismo lo sabe ahora, porque admitió en el posteo que acompaña la fotografía que el ‘look’ de su peinado no lo que quedaba muy bien.

“Dios mio, ¿quién me dijo que este pelo me quedaba bien?… Listo para que se burlen y me destruyan en 3…2…1…”, publicó en la foto en Instagram.

#tbt Dios mío! Quien…quien me dijo q este pelo me quedaba bien? Listo para que se burlen y me destruyan en 3…2…1 #soyvaliente #todostenemosunpasado 😂😂😂 Una publicación compartida de Luis Fonsi (@luisfonsi) el 5 de May de 2016 a la(s) 12:52 PDT

La fotografía de la adolescencia del puertorriqueño fue publicada por el propio artista el 5 de mayo de 2016, pero solo hasta ahora se ha convertido en viral.