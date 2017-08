7 fotos con las que Salma Hayek ha demostrado que ama sus 'curvas'

Si hay algo que Salma Hayek ha logrado hacer muy bien, además de actuar y triunfar en Hollywood, es lucir sensacional con el paso del tiempo. Basta ver las recientes fotografías que compartió en Instagram, donde aparece usando traje de baño, para darnos cuenta de lo genial que se ve a sus 51 años.

En más de una ocasión la veracruzana ha dejado claro que ama sus ‘curvas’ –razón por la que la admiramos más–, aunque no ha mentido y reconoce que hay algunas cosas –como a todas las mujeres– que le gustaría que fueran diferentes:

No voy a mentirte, me gustaría que la curva en algunos lugares entrara en lugar de sobresalir”, le dijo Salma a la revista The Edit.