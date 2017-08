Esta es verdadera razón por la que Kylie Jenner terminó con Tyga

La historia de amor de Kylie Jenner y Tyga estuvo llena de mucho drama desde el principio. Mucho se rumoró que las críticas sobre su diferencia de edad y los problemas con Blac Chyna no les permitieron ser realmente felices durante su relación. Incluso se dijo que fueron estos factores los que los orillaron a terminar, pero ¿cuánta verdad hay detrás de esto?

Fue la misma Kylie Jenner quien aclaró la verdad sobre por qué terminó su noviazgo con Tyga, esto durante el último episodio de su serie ‘Life of Kylie’:

No había absolutamente nada malo conmigo y T. Él y yo siempre, siempre tendremos un lazo. No hubo ninguna pelea loca, simplemente decidimos… Bueno, yo decidí que soy realmente joven. No quiero mirar atrás en cinco años y sentir que él tomó algo de mi cuando él realmente no es ese tipo de persona”