Gianluca Vacchi ahora es DJ y presentó su primer sencillo que encenderá la fiesta

Su vida de lujo y ostentación es tan admirada como envidiada, y dada su popularidad sus videos bailando, Gianluca Vacchi se han convertido en una especie de herramienta de promoción de canciones para artistas como J Balvin, Ricky Martin y Shakira.

Y aunque en los últimos meses parece no haber otro tema de conversación que no sea este millonario cincuentón, no es extraño seguir viendo con fascinación una foto de él almorzando en su jet privado o conduciendo un automóvil deportivo último modelo.

Ni el actor Zac Efron puede resistirse a los encantos de este hombre. Cabe destacar que él fue quien introdujo a Vacchi al mundo de las redes sociales durante un viaje por Sardegna. Desde ese momento, la personalidad exhibicionista del empresario italiano ha triunfado en las redes alrededor del mundo.

Ahora parece que ha encontrado un nuevo hobby, además de despilfarrar dinero: DJ.

Marbella i love you @oliviavalere @alok @raffaellazardo #gvlifestyle A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on Jun 19, 2017 at 12:13pm PDT

El rey de la fiesta

Vacchi se dio a conocer por sus videos bailando ritmos latinos, al lado de su “pareja en turno”, pero ahora parece estar volcando su tiempo libre y energía detrás del tablero de DJ, mezclando ritmos modernos.

Back to back with my friend @gregorsalto @nicolazucchi #gvlifestyle #paravoce A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on Aug 12, 2017 at 8:20am PDT

Y no importa si ya ha sido “demasiado” Gianlucca, pues el ahora “rey de la fiesta”, seguirá llenando las pistas de las discotecas más exclusivas de Miami, Marbella, Moscú o Montecarlo , dispuesto a llegar al “olimpo de los DJ”, al estilo de Armin van Buuren o Martin Garrix. ¡Mira su primer videoclip!