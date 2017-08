Blac Chyna lanzó su propia colección de muñecas y el Internet está muy confundido La ex de Robert Kardashian sigue haciendo de las suyas, esta vez con sus propios (y espeluznantes) figurines

Blac Chyna parece no quedar del todo satisfecha con su fama pues su sed por continuar en los titulares y opacar a las Kardashian, es cada vez más ambiciosa.

Y es que tras el escándalo que armó con el divorcio de Robert Kardashian, el hermano menor de Kim, las cosas no dejan de estar “calientes” para Chyna.

Su última movida fue la solicitud de una orden de restricción contra su ex, además de acusarlos de violencia física y ‘chantajearla’ con quitarse la vida para que no rompiera su relación. Aunque no se puede culpar a esta exuberante celebrité (la acción de Rob también fue un golpe bajo) , si algo nos queda claro es que no termina de convencer su posición de víctima, madre amorosa y “modelo a seguir”.

Un nuevo (y extraño) proyecto

Ahora Chyna causó una nueva polémica al lanzar una serie de muñecas con su viva imagen que hicieron dudar al Internet en todos los sentidos. Se trata de Mini Chyna, una colección de muñecas tan sexys y exóticas como ella que dejan poco a la imaginación. ¿Podrá Chyna destronar a Barbie?, se cuestionaron usuarios en Twitter.

¿Estas muñecas son aptas para niños? ¿O fueron hechas pensando en un público mucho más adulto?

Mientras que otros, aprovecharon para “sugerir” accesorios para las muñecas.

“Compre sus muñecas Blac Chyna ahora … Viene con un tubo de stripper. El corazón roto de Rob Kardashian se vende por separado”, escribieron.

Blac Chyna has dolls now and I want to know who thought this was a good idea… — LMC (@lttleMissCarter) August 18, 2017

Who is going to buy Blac Chyna's dolls ? pic.twitter.com/aJ6AD7w9Uo — April'sVeryOwn.💎 (@damselNOdstress) August 18, 2017

fr question, who are the blac chyna dolls for? like who is the target audience? — sept23rd. (@dessDawg3000) August 18, 2017

Las muñecas tienen las curvas de Chyna y mientras un modelo está estilizado con un bob bob y bodysuit, el otro tiene pelo rojo y un vestido muy entallado. Las muñecas incluso vienen con los tatuajes de Chyna.

Cant believe I have my own doll ⭐️😁😇 www.MiniChyna.com A post shared by Blac Chyna (@blacchyna) on Aug 18, 2017 at 9:27am PDT

La reputación de Chyna

Claro, siempre aplaudiremos ver muñecas con cuerpos “imperfectos”, alejados del estereotipo Barbie y Chyna cumple con todas las características de un cuerpo curvilíneo, ¿pero realmente es un ejemplo que las niñas deban seguir?

Chyna estuvo envuelta en un escándalo sexual al enviar fotos provocativas de ella con otro hombre en la cama que ella y Rob compartían. Y sí, está por demás decir que ella y Rob eran el terrible ejemplo de una pareja tóxica y lo peor de todo es que quien probablemente arrastrará la sombra de sus padres será Dream, de 9 meses.

Dreaming ☁️ A post shared by Blac Chyna (@blacchyna) on Jun 10, 2017 at 8:05pm PDT

Chyna también tuvo problemas con Kylie Jenner, luego de que ésta comenzara a salir con su ex pareja Tyga, provocando una rivalidad con las hermanas mayores de Kylie. Además intentó lucrar con el nombre Kardashian para obtener sus ganancias, registrando su nombre con dicho apellido. De hecho, en muchas ocasiones, Chyna fue acusada de querer imitar a Kim Kardashian