6 veces en las que Justin Bieber se coronó como el rey de los escándalos

La transición de Justin Bieber de niño bonito y puro a un joven con sex appeal y muy polémico sigue siendo un gran tema de conversación entre aquellos que lo conocieron cantando Baby, baby, baby noooo (admitan que no pueden evitarlo).

Bieber podrá ser un galán conquistador sobre el escenario. Es guapo, canadiense y con una sonrisa que enloqueció la hormona de adolescentes alrededor del mundo. Sin embargo, también es experto en causar polémica (y salirse con la suya).

Recientemente, el cantante fue captado en una situación muy comprometedora (e incómoda) o al menos fueron los fans quienes lo pusieron en la mira con un video que está circulando en la red donde supuestamente está besando a un pastor en una piscina.

Se trata del pastor Rich Wilkerson, a quien Justin admira y sigue con fervor, aunque parece que todo va más allá de una simple admiración. El clip dura sólo 10 segundos y aunque es un tanto borroso, los tatuajes en la espalda y brazos parecen apuntar al cantante. Claro, hasta el momento todo sigue siendo un rumor y una especulación por parte de los detractores de Bieber.

Justin? Bieber? Straight? oh ok pic.twitter.com/iMddEXzQ73

En febrero de 2013, el cantante (de 18 años en ese momento), fue captado bebiendo con los raperos Lil Za y Lil Twist una sustancia desconocida y una botella de codeína (jarabe para la tos) levantó sospecha de que el vaso contenía aquel medicamento. Días antes, Bieber fue captado con Lil Za fumando marihuana.

Bieber parece no tener una buena relación con sus vecinos pues en 2013 fue acusado por su vecino, la estrella de la NFL Keyshawn Johnson, por haber estado conduciendo de manera rápida por su vecindario de Los Ángeles., además de que otros se quejaron porque estaba escupiendo por donde pasaba.

Justin Bieber protagonizó una polémica antes de subir al escenario del Palau Sant Jordi de Barcelona luego de que soltó un fuerte puñetazo a uno de sus fans porque “estaba nervioso por su actuación”. Al parecer, el fan se acercó demasiado al coche del canadiense, lo cual terminó por hacerle perder los nervios.

Justin Bieber still out here showing his fans love! 😍 pic.twitter.com/VWa0bZjwJp

