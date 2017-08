Keylla Hernández debutó en el teatro y esta fue su experiencia La reportera ancla de Noticentro al amanecer habló de las emociones que vivió en la primera presentación de Ti... Tantos.

Como parte de la segunda temporada de su vídeo blog Viviendo Momentos, la presentadora de noticias Keylla Hernández relató su experiencia luego de presentarse en las tablas por primera vez.

Antes que todo, Hernández dejó claro que no es actriz y que su rol actoral en la obra no es muy intenso. Sin embargo, reconoció que el respaldo de la gente “ha sido maravilloso. Yo dije: ‘Ay, esto quedó de lo más bien. Hay que seguirlo haciendo’. Así que voy a cumplir con el compromiso de llegar hasta la función del teatro Tapia”.

La reportera está de gira con la pieza teatral Ti… Tantos junto a Uka Green, Mirayda Chaves, Lizmarie Quintana y Marilyn Pupo. El grupo de féminas se presentó el domingo pasado en el pueblo de Manatí.

A raíz de su participación, el trabajo de una persona que se dedica a la actuación cobró un significando mayor para la periodista.

“La experiencia de haber visitado el teatro y hacer una presentación como la que tuve recientemente, me ha dado una dimensión real del trabajo de las actrices y los actores de nuestro país. Es un trabajo muy sacrificado que requiere muchos ensayos. Hay tantos detalles involucrados en el proceso para finalmente presentarte ante una audiencia que es quien va a decidir si todo lo que se ha hecho ha valido o no la pena”, expresó.

Hernández también describió las emociones que vivió. “Entre las risas, los llantos y los aplausos yo tengo que decirles que la satisfacción es enorme. Ha sido una experiencia completamente nueva. Para mí es un gran momento de vida que Dios me regala”, expresó.

Keylla Hernández te invita a atreverte

La reportera ancla de Noticentro al amanecer exhortó a sus seguidores a atreverse. “En la vida nos tenemos que atrever a hacer cosas. No necesariamente lo que usted no ha soñado porque esto yo no lo soñé. Se le va a presentar en frente como una oportunidad y usted decide si la deja pasar o la agarra”, finalizó.