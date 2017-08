Aseguran que una ex 'Spice Girl' realizó tríos con la niñera de sus hijos

La cantante Mel B no está pasando por un buen momento, su proceso de divorcio ha dado un vuelco, pues ahora es la niñera la que hace fuertes declaraciones sobre su relación.

Según lo reportado por medios como Daily Mail, la alemana Lorraine Gille, niñera de los hijos del matrimonio, mantuvo relaciones con la cantante de 42 años.

Dijo que sólo tenía relaciones con Stephen Belafonte, la ex pareja de la cantante, cuando ella misma se lo pedía. Recordemos que cuando el proceso de divorcio comenzó, Mel aseguró que él la haba engañado, por lo que la historia toma otro rumbo.

Eso no es todo, también dijo que Stephen y ella nunca le dijeron que estaba embarazada con lo que desmiente totalmente que ella estuviera al tanto del aborto al que se sometió Lorraine .

“En ningún momento impliqué o sugerí que creyera que Stephen era el padre potencial del niño. De hecho, no había tenido sexo en grupo con Stephen durante varios meses antes de mi inesperado embarazo. En cambio, Melanie me ayudó a organizar una cita médica, adelantó el dinero en efectivo para el procedimiento y reservó un hotel para que me quedara para recuperarme”.