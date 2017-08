Anahí celebró los 7 meses de su bebé con un mensaje y un tierno video El pequeño Manuel es sin duda la persona favorita de Anahí

No cabe duda que la ex RBD, Anahí está disfrutando al máximo su etapa de madre y no hay un momento que no comparta con el pequeño Manuel, donde no luzca feliz y orgullosa.

Tener a ‘Manuelito’ en su vida dio un giro de 180º a la vida de la actriz y es imposible no seguir cada etapa a su lado.

Manuel es fruto de la relación de Anahí con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco y desde que nació, trae vueltos locos a sus padres.

Ahora que el pequeño cumplió 7 meses de edad, su orgullosa mamá publicó en su cuenta de Instagram, un tierno vídeo con un mensaje para compartir y celebrar con sus seguidores su “cumple-mes”.

“Mi amoooor!!! Felices 7 meses mi niño hermoso !!! Dios te bendice y te ama tu sonrisa es la luz de mi vida. Te amamooooos Manu!!!!”, escribió al pie del vídeo que ya tiene más de 250 mil reproducciones a unas horas de haberse compartido.

Por su parte, Manuel Velasco también compartió una imagen para el pequeño en su cuenta oficial.

¡Muchas felicidades hijo! porque hace 7 meses llegaste como la mayor bendición que Dios nos ha dado a tu madre @anahi y a mi.

Desde que nació, el hijo del político y la cantante ha ganado fanáticos en las redes sociales, gracias a las publicaciones de sus padres donde se ven felices, compartiendo con él.