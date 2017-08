Esta fue la sorpresa que Daniela Droz recibió en su cumpleaños Droz cumplió ayer 40 años de edad.

La actriz Daniela Droz enterneció las redes sociales luego de compartir varias fotos de la sorpresa de cumpleaños que le dio su unigénito, el pequeño Kenito.

“¡La mejor parte de mi día, que mi niño bello me recibiera con bizcocho, globo y cantándome Happy Birthday!”, colgó la también cantante en su cuenta de Instagram junto a varias fotos del emotivo momento.

La mejor parte de mi día!! Que mi niño bello me recibiera con Bizcocho, globo y cantándome Happy Birthday! Gracias a las cómplices Maestra Maria, Gili y Marlyn las amamos!! #Los40deLaDroz #mipeludo A post shared by DANIELA DROZ 🌻🎤🎙📽🎭🇵🇷 (@danieladroz) on Aug 16, 2017 at 6:31pm PDT

En horas de la mañana de ese mismo día, Droz agradeció a Dios por las bendiciones recibidas en su vida.

“Mi corazón está lleno de agradecimiento por la bendición de tener a mi familia linda y amada… los de sangre y los de corazón que me leen, me siguen, me apoyan y me llenan de palabras hermosas. ¡Los amo con el alma!”, escribió.

No oculta su edad

Algunas mujeres optan por ocultar su edad, pero este no es el caso de Droz. “Siento que ocultar la edad es como negarnos a nosotras mismas a nuestra realidad. Total, si no es cuántos tienes, es cómo te ves y te proyectas. La edad es meramente un número. Lo demás está en nuestra mente y corazón”, indicó en la columna Daniela te lo cuenta todo que se publica semanalmente en este espacio.

Celebrará en grande los 40

En el marco de la celebración de sus cuatro décadas, Droz retomará su carrera musical después de más de 15 años alejada de los escenarios. El lanzamiento se realizará mañana en el Uforia Lounge en The Mall of San Juan.

“Sé que será una noche muy especial y sé que me voy a emocionar porque mi carrera musical fue una etapa bien bonita, pero a la vez fue bien atropellada. Tuve que dejarla a un lado para no hacerme daño. La dejé ahí, pero siempre estuvo ahí”, dijo al periódico Metro Puerto Rico.