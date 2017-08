Yizette Cifredo y otras cinco famosas boricuas que recuperaron su figura después de dar a luz

Muchas quedan fabulosas luego de su embarazo, YO NO!!! Yo parecía un canguro con mi bolso "ready" pa la cría, pero me dije tengo q volver a ser la misma porq esto no fue lo q Larry Ayuso compró🙈😂jiji, Así q con todo lo q me encanta comer metí mano🏃🏽💪🏽 y aunque muchas cosas no son como antes he tratado fuertemente, porq no queria llegar a una cirugía sin probarme a mi misma que lo podía lograr… Hoy día me siento contenta conmigo porq lo he logrado poco a poco con MUUUCHOOO esfuerzo y lo q me falta jajajj🙈🙄 #MiMondongoBajando jajjaja 😂😂😂 Foto 1 recien parida, foto 2 en proceso y la 3 es la actual … Siiii si, sè q no he terminado 🙈 jajjaj… VOY POR AHÍ… #TUPUEDESMAMI 😜😘✌🏼️

A post shared by AngeliqueBURBU (@angeliqueburbu) on Mar 7, 2016 at 5:18pm PST