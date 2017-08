¿Volvió el amor entre Katy Perry y Orlando Bloom?

Katy Perry y Orlando Bloom se convirtieron en el punto de mira luego de que comenzaran una inesperada relación a finales del 2016. Sin embargo, tras verlos muy enamorados en varios eventos públicos, nadie vio venir que la relación estaba por terminar cuando en una ocasión llegaron por separado. Ambos confirmaron en US Weekly que habían decidido terminar y que tomarían un “respetuoso, amoroso y en paz distanciamiento”.

Ahora, seis meses después de que anunciaran su separación, Katy Perry y Orlando Bloom fueron vistos juntos en un concierto que ofreció Ed Sheeran en el Staples Center de Los Angeles. La pareja fue captada disfrutando del espectáculo y dándose muestras de cariño.

A post shared by www.okmagazine.ru (@okmagazine_ru) on Aug 15, 2017 at 6:09am PDT

Por si fuera poco, Perry y Bloom se fueron y llegaron del recinto en la motocicleta del actor.

Pero parece que a este par de celebridades realmente no les importaba si el mundo piensa que son amigos o pareja. “Cuando su relación se hizo pública, estaban conscientes de que la gente comenzaría a especular que estaban de vuelta, y están bien con eso”, dijo la fuente. “Se aman”.

Two types of people in this world pic.twitter.com/95ba71X5OK

— Amy 🤘🏼 (@xamyrosex) August 14, 2017