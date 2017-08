Paris Hilton defiende a Donald Trump de quienes lo acusan de acosador sexual

No es un secreto que la familia de Paris Hilton tiene una amistad muy cercana con Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos. Pero, pese a eso, la socialité había decidido mantener en secreto la opinión que tiene sobre él. Hasta ahora (y no parece una buena noticia).

En una entrevista que Paris brindó para la revista Marie Claire, dijo “Lo conozco [a Donald Trump] desde niña. Y siempre ha sido tan amable, respetuoso y dulce”. Una declaración que contradice a las 13 mujeres, hasta el momento, que han asegurado que el mandatario las manoseó, besó y vio desnudas sin su consentimiento.

De hecho, estas acusaciones que señalan a Donald Trump como un acosador sexual son algo a lo que Paris no da crédito alguno, pese a que siempre ha manifestado ser una feminista:

Pero eso no fue lo peor de su declaración, lo controversial es que Paris señaló a las mujeres que han expresado haber sufrido ataques por parte de Donald Trump como oportunistas:

Las reacciones ante estas declaraciones de Paris no se hicieron esperar, los usuarios de redes sociales están en desacuerdo con ella.

Just a friendly notice to my fellow white gays that Paris Hilton voted for Trump and is therefore NOT eligible for "yas kween" status.

— Philip Ellis (@Philip_Ellis) August 14, 2017