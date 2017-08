Anne Hathaway fue una nueva víctima del hackeo de fotos íntimas

Lo sabemos, la intimidad de las celebridades está siempre en la mira de todos y cualquiera se encuentra vulnerable ante los odiosos hackers que sólo se dedican a filtrar por la red las imágenes más comprometedoras y Anne Hathaway se convirtió en el nuevo blanco.

En 2014, durante el temido ‘Celebgate’, celebridades como Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst o Kate Upton, fueron víctimas de los piratas cibernéticos y sin importar que el principal responsable fuese detenido, existen otros cientos de estos que están dispuestos a fastidiar la privacidad de las famosas. De hecho, hace unos meses, Amanda Seyfried y Emma Watson se vieron amenazadas por otro hacker que sacó a la luz imágenes desnudas de ambas actrices.

Ahora tocó turno a Anne Hathaway, la querida Mia Thermópolis de ‘El Diario de la Princesa’. Las fotos exhibidas muestran a la actriz en lo que parece ser su departamento pues Anne aparece desnuda en la sala, en la ducha y en la cama junto a su pareja, Adam Shulman, quien también de ve desnudo en una de las fotos.

Anne no suele soltar cosas de su vida privada tan fácilmente ante nadie. Su vida en pareja y como madre de familia, las mantiene lo más oculto posible, sin embargo parece increíble que en estos momentos estén circulando las fotos más íntimas de su persona. De acuerdo, la lección es nunca enviar ni subir a “la nube” nada que nos comprometa, pero de no ser por todos aquellos enfermos y de mente retorcida que navegan por la red -tanto hackers como espectadores morbosos- nada de esto tendría por qué ser un problema. Además, Anne es una ganadora del Oscar, ¿no tiene más mérito su trabajo actoral que sus tetas?

¿Esta cosa de la fama? Me jodió durante mucho tiempo. Yo no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo comprometerme con ella. Me tensionó al límite y la gente diría: “Sólo tienes que ser tú misma” y yo sólo pensaba: “Pero no sé quién ser todavía!” – declaró Anne Hathaway para Vanity Fair.