Andrea Legarreta presumió a sus nuevas sobrinas con esta tierna imagen

#MartinaYEmilia #MiniGuerreras #LasAmamos 💖💖👶🏻👶🏻🙏🏻🙏🏻✨✨😍😍 #LaFamiliaCreceEnAmor #TíaBabeando 🤤

A post shared by andrealegarreta (@andrealegarreta) on Aug 12, 2017 at 6:53pm PDT