Selena Gomez será la nueva musa de Woody Allen y los fans están muy molestos Los fans le perdonan todo a Selena menos trabajar con este reconocido director

Woody Allen ha reunido a una nueva generación de jóvenes musas (y numen) para dar vida a sus proyectos cinematográficos. Según informa Vanity Fair, Elle Fanning, Timothée Chalamet y Selena Gomez ya han firmado para la próxima película del director, la cual estará relacionada con sus anteriores cintas, Café Society y la próxima Wonder Wheel. El nombre y los detalles de la trama aún se mantienen en secreto, pero podemos suponer que Fanning o Gomez inevitablemente se verán envueltas en algún tipo de romance con algún hombre mayor, que habrá una gran lección de vida disfrazada de confusión, promiscuidad y algo de sexo.

La polémica de Allen

A pesar de que la mayoría de las películas de Allen son una garantía, los seguidores de la cantante no pueden evitar sentir un rechazo hacia este y la decisión de trabajar con él. Esto podría deberse al polémico pasado del director, cuando se le acusó de haber abusado sexualmente de su hija adoptiva, Dylan Farrow, además de que su pareja, Mia Farrow, alegó encontrar fotos desnudas de su hija de 21 años, Soon-Yi Previn.

Por supuesto, Allen declaró que jamás tocó a Dylan, que él es un padre amoroso y que todo este tiempo fue utilizada por su madre: “La amé y espero que algún día pueda entender cómo ha sido engañada y explotada por una madre más interesada en su propia ira que el bienestar de su hija”

Es de esperarse que con cada nueva película de Allen, las conversaciones se arrastren sobre si las actrices deben seguir trabajando o no con un hombre que ha sido acusado por agresión sexual. Es una pregunta que siempre surgirá cuando estrellas de Hollywood como Gómez, Fanning y Chalamet sean los nuevos Kate Winslet, Blake Lively, Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Emma Stone, Cate Blanchett y Diane Keaton de Allen.

¿Pero por qué siguen aceptando un puesto junto a este hombre?

Es un hecho que Allen es todavía uno de los más grandes íconos del cine. Sus películas aparecen en los principales festivales de cine y son llenadas de premios, por lo que si eres un actor que quiere esos elogios, no perderías la oportunidad de trabajar para él, incluso encontrarías una explicación lógica para hacerlo.

Pero los fans no olvidan ni perdonan y en cuanto se dio a conocer la noticia, hicieron una revuelta en Twitter de críticas, traicionados por la decisión de Gomez de asociarse con Allen, especialmente después de que estuvo involucrada como productora ejecutiva del programa ’13 Reasons Why’ donde abordó temas muy crudos como el suicidio y la violación así como también ha trabajado como una defensora de los que luchan con su salud mental.

¿Por qué Selena Gomez está trabajando con un violador?

“No te llames feminista si trabajas con un director violador. Yo te apoyo por tu talento y trabajo, no tu personalidad”

“¿Cómo puedes hacer un show sobre abuso, violación, acoso y después trabajar con un conocido violador?”