Este es el detalle en la foto de Rihanna que está causando controversia

Rihanna es una de las reinas de las redes sociales y nos lo dejó muy claro al publicar imágenes de su atuendo en el Festival Crop Over, que se realizó en Barbados en días pasados. Si no las has visto, lo que necesitas saber es que luce espectacular con muy poca ropa y que sus fans enloquecieron con su nuevo look.

Pero, su cabello color turquesa y su sexy atuendo no fue lo único que los fans de RiRi resaltaron de la imagen. Ellos descubrieron, en cuestión de minutos, que el pulgar de la cantante luce con un detalle muy extraño: ¡Parece que tiene dos uñas!

'Why are there two nails in her thumb?' Rihanna is accused of Photoshopping THAT sizzling bikini picture as fans… https://t.co/eLpgEnxepd pic.twitter.com/fzqbZPFWmp

— Rihanna's Navy (@RihannasNavyFS) August 9, 2017