Compararon a Victoria Beckham con una pizza de masa delgada y no es nada gracioso ¿Desde cuándo la delgadez de las personas se convirtió en una broma?

La indignación de la diseñadora y ex Spice Girl, Victoria Beckham, tiene una gran justificación: su cuerpo fue blanco de una pizzería que la describió como una mujer extremadamente delgada, al grado de caricaturizar un trastorno alimenticio para promocionar su menú.

Y es que sin decir más, el restaurante Sidhu Golden Fish and Chips en Tyneside, Inglaterra presentó a Beckham hasta los huesos y una caja torácica que sobresalía de un bikini negro y una faja con la frase “Anorexic Fashion Icon” (el ícono anoréxico de la moda). La intención del cartel era anunciar una nueva pizza de masa delgada que lleva el nombre de la ex Spice Girl. El anuncio también incluye frases como “This is not thin!” (“esto no es delgadez”, refiriéndose a Beckham) y “This is thin!” (“esto sí es delgado”, haciendo referencia a la pizza) para sugerir que la nueva corteza es aún más delgada que la cantante y por lo tanto deberías ordenarla sin culpas.

Thoughts on this? Charities slam takeaway owner in N. Shields for trivialising anorexia. Advert offers pizza thinner than @victoriabeckham pic.twitter.com/IzFTbnvAdX — Nathan Lee (@NathanLeeTV) August 8, 2017

Poco después de que el anuncio se volviera viral, un representante de Beckham se pronunció contra el restaurante por difamarla y por sacar a la luz de ese modo un grave trastorno alimenticio. “Es sumamente inapropiado trivializar este tipo de trastornos y es difamatorio ser tan desconsiderados con la reputación de una persona de esta manera, por lo tanto estamos buscando proceder legalmente”, afirmó para Fox News.

Varias asociaciones que trabajan con víctimas de desórdenes alimenticios también se han pronunciado en contra de este anuncio ya que es inapropiada la forma en a que incitan a comer algo que te hace lucir delgada.

El problema no es la pizza

Victoria está acostumbrada a ser objeto de todo tipo de bromas y criticas por el simple hecho de ser una figura pública, esposa de uno de los futbolistas más importantes del mundo y un miembro del grupo pop más icónico de los 90, las Spice Girls. Sin embargo, existe una línea que no está dispuesta a dejar que nadie cruce y esa es la de su físico.

El propietario del restaurante, Soni Sodi, defendió que el anuncio es simplemente una broma. En una entrevista con iTV, Sodi dijo que le parecía terrible que que alguien estuviese “genuinamente ofendido” y argumentó que el anuncio fue “una forma divertida de hacer sonreír a la gente y de escapar del ajetreo de la vida cotidiana”.

Mientras que Sodi señaló estar consciente de la gravedad de los trastornos alimenticios, dijo que no tiene planes de quitar el anuncio. “Si en el año 2017 se nos pide que nos deshagamos de este anuncio, será un día triste para la libertad de expresión”, dijo. Señor, está en un error porque si la libertad de expresión se trata de ofender e incentivar a comportamientos equivocados, entonces liberarían la ‘Caja de Pandora’ y los anunciantes de este tipo harían que todos consuman drogas, bajen de peso para verse bien o se suiciden al por mayor.

Claramente existen límites que separan el humor negro del mal gusto y es muy fácil caer en provocaciones y malos entendidos cuando se habla del cuerpo o de algún rasgo físico de las personas. Hoy, las mujeres somos el blanco fácil, y aunque los hombres también sufren de estos ataques, el sector femenino está aún más expuesto y por ende, más vulnerable y sensible.

Durante años, ‘Posh Spice’ ha sido víctima de ataques por parte de los medios que todo el tiempo señalan su “extrema delgadez”. En 2001, Beckham admitió en su autobiografía, Learning to Fly, que incluso después del nacimiento de su primer hijo, luchó contra la anorexia y la bulimi. También desarrolló el hábito de masticar y escupir la comida. La ex Spice Girl también confesó que ella y sus compañeras del grupo fueron presionadas por los productores para perder peso y esto no ayudó a la imagen que tenía de sí misma. ¿Inquietante, cierto? ¿Aún así quieren seguir haciendo “bromas inocentes” sobre Victoria y satirizar un problema tan grave como son los trastornos alimenticios?