Los fans de Rihanna enfurecieron con Chris Brown por esta razón El rapero reapareció en la vida de su ex de manera muy sutil, pero no pasó desapercibido.

Desde que Rihanna dio a conocer que sufrió violencia doméstica por parte de Chris Brown, sus fans no lo soportan. Obviamente se sintieron muy felices cuando la cantante originaria de Barbados decidió terminar la relación con él en el 2013; sin embargo, ahora el rapero reapareció y los hizo enfurecer.

Todo se debió a que el día de ayer Brown decidió comentar la fotografía en Instagram en la que Rihanna aparece con el vestuario que utilizó durante el Festival Crop Over 2017, que se realizó en su ciudad natal.

the @aura_experience caught by @dennisleupold #BARBADOS #cropover2017 #culture A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Aug 7, 2017 at 1:44pm PDT

Aunque el comentario de Chris fue muy escueto, en realidad sólo publicó un emoji de dos ojos, los seguidores de la cantante inmediatamente comenzaron a escribirle mensajes para pedirle que se mantenga alejado de ella. La discusión se trasladó a Twitter, donde la gente expresó su enojo contra el rapero.

Chris brown just leave her alone my guy pic.twitter.com/PiKvvzAVYf — Young Durant (@A_Geechi) August 8, 2017

chris brown needs to cease and desist pic.twitter.com/uObkp61HaZ — hot tamale (@blckvans) August 8, 2017

Ni amigos, ni enemigos

Brown se declaró culpable de violencia doméstica en 2009, después de que golpeará a Rihanna antes de los premios Grammy. Y aunque es claro que la cantante ha tenido que recorrer un largo camino para superar la situación, en varias ocasiones ha expresado que no lo odia ni le desea nada malo.

Yo era muy protectora con él, sentía que la gente no lo entendía, incluso después. Pero sabes, te das cuenta después de un tiempo que en esa situación eres el enemigo. A veces sólo tienes que marcharte. No lo odio, me preocuparé por él hasta el día que me muera, no somos amigos, pero no somos enemigos, no tenemos mucha relación ahora”, dijo RiRi a Vanity Fair en 2015.

Por su parte, Brown dijo en el documental ‘Welcome to My Life’ que se sentía como un “monstruo” después de golpear a Rihanna. Así que esa podría ser la explicación al por qué apareció para comentar la foto de Instagram ayer.