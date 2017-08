Janet Jackson mostró su figura después de ser mamá y luce genial a sus 51 años

Janet Jackson está lista para volver a los escenarios, a tan sólo nueve meses de haberle dado la bienvenida a su primer hijo, Eissa Al Mana. Recientemente, la cantante compartió una imagen en su cuenta de Twitter que deja ver que después del parto ha trabajado muy duro para recuperar su figura.

De acuerdo con Entertainment News, hasta el momento Janet ha perdido más de 65 libras (casi 30 kilos). Y para lograrlo se sometió a una rutina de ejercicio riguroso, además de alimentarse saludablemente. No hay duda, en la imagen de su red social se ve más delgada.

Hey u guys. I’m so excited for the State of the World Tour. We r in rehearsal mode. See u guys in 1 month! pic.twitter.com/CUIrfbzJ1l

— Janet Jackson (@JanetJackson) August 8, 2017