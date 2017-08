Galilea Montijo celebra su aniversario de bodas con un viaje a Tailandia Está pasando unas vacaciones increíbles junto a su esposo Fernando Reina

Galilea Montijo se casó con el político Fernando Reina el 16 de agosto de 2011, en una ceremonia a la que invitaron a sus amigos más cercanos. Fernando es un conocido político del estado de Guerrero, quien ya había estado casado y producto de esa relación tuvo dos hijos.

Su matrimonio va viento en popa y Galilea le ha dedicado tiernos mensajes en más de una ocasión. Como el del Día del Padre: “Tenerte a mi lado es de los mejores regalos que la vida me ha dado. Te siento conmigo en cada paso que doy, en cada decisión, cada idea, cada sueño. Hoy quiero darte las gracias por atreverte conmigo en este reto de ser padres, sé que tomar la decisión no fue fácil y aun así no dudamos ni un segundo en vivir juntos esta maravillosa aventura. Miro hacia atrás, recorro cada episodio de esta experiencia y sólo se me ocurre decir ¡Gracias! porque elegí al mejor padre para Mateo”.

Las aventuras de Galilea Montijo en Tailandia

Ahora, la pareja está celebrando su aniversario en Tailandia, donde están viviendo una aventura sin precedentes. A través de Instagram han dejado ver esta increíble experiencia, comiendo animales exóticos y visitando templos budistas indescriptibles.

Galilea no ha dejado de agradecer todo lo que ha pasado en su vida desde que conoció a Fernando.

Dejando ofrendas, pidiendo y agradeciendo al #BudadeEsmeralda

La pareja no ha dejado agradecer lo bueno de su relación, pues pese a tener mucho trabajo, siempre se dan tiempo para salir en pareja, para amarse y respetar las actividades y cansadas horas de trabajo.